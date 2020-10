Moto2, GP Teruel 2020: volata finale per il titolo. Sam Lowes fa paura, gli italiani devono reagire (Di giovedì 22 ottobre 2020) Cresce l’attesa e aumenta a dismisura la tensione in Moto2 in vista del Gran Premio di Teruel 2020, dodicesimo e quartultimo round di una stagione al cardiopalma per tutti gli appassionati italiani di motociclismo. A sole quattro gare dal termine del campionato ci sono infatti ben tre azzurri pienamente in corsa per il titolo iridato, che dovranno però vedersela fino in fondo con un avversario davvero temibile come il britannico Sam Lowes. Il 30enne nativo di Lincoln, dopo un’astinenza di oltre quattro anni, ha collezionato due vittorie consecutive pesantissime che lo hanno proiettato prepotentemente nella lotta per il campionato forse nel ruolo di favorito. L’alfiere del Team EG 0,0 Marc VDS sta attraversando un periodo di forma strepitoso e domenica ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020) Cresce l’attesa e aumenta a dismisura la tensione inin vista del Gran Premio di, dodicesimo e quartultimo round di una stagione al cardiopalma per tutti gli appassionatidi motociclismo. A sole quattro gare dal termine del campionato ci sono infatti ben tre azzurri pienamente in corsa per iliridato, che dovranno però vedersela fino in fondo con un avversario davvero temibile come il britannico Sam. Il 30enne nativo di Lincoln, dopo un’astinenza di oltre quattro anni, ha collezionato due vittorie consecutive pesantissime che lo hanno proiettato prepotentemente nella lotta per il campionato forse nel ruolo di favorito. L’alfiere del Team EG 0,0 Marc VDS sta attraversando un periodo di forma strepitoso e domenica ...

FormulaPassion : #Moto2 #TeruelGP | #Marini e #Bezzecchi, ora bisogna rincorrere - dianatamantini : MOTO2 - Seconda occasione in Moto2 per Xavi Cardelús quest'anno. Aspar Team schiera di nuovo il pilota andorrano al… - corsedimoto : MOTO2 - Seconda occasione in Moto2 per Xavi #Cardelus quest'anno. Aspar Team schiera di nuovo il pilota andorrano a… - bonosjrvm : Previo GP motociclismo MotoGP Teruel Motorland 25-10-2020 #MotoGP #Moto2 #Moto3 #Motorland #AragonGP… -

Ultime Notizie dalla rete : Moto2 Teruel MotoGP, GP di Teruel, si rimane ad Aragon: cambiano gli orari in tv La Gazzetta dello Sport MotoGP, gli orari delle sessioni del weekend del GP Teruel

La MotoGP nuovamente in pista, nella penisola iberica ad Aragon, e si riparte dopo la gara di settimana scorsa con il GP Teruel ...

Moto2 | Marini e Bezzecchi, ora bisogna rincorrere

Schierati al via per dimenticare l’amaro epilogo della scorsa domenica Luca Marini e Marco Bezzecchi in Moto2 con Celestino Vietti e Andrea Migno in Moto3. All’inseguimento dei primi e alla ricerca ...

La MotoGP nuovamente in pista, nella penisola iberica ad Aragon, e si riparte dopo la gara di settimana scorsa con il GP Teruel ...Schierati al via per dimenticare l’amaro epilogo della scorsa domenica Luca Marini e Marco Bezzecchi in Moto2 con Celestino Vietti e Andrea Migno in Moto3. All’inseguimento dei primi e alla ricerca ...