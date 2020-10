Morto un volontario del vaccino per Covid-19? Forse solo caso placebo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Delicatissima è la questione del volontario del vaccino per Covid-19 Morto in Brasile all’inizio di questa settimana. La notizia ha già allarmato chi segue con attenzione lo sviluppo del progetto di AstraZeneca volto a trovare quanto prima un farmaco dedicato alla prevenzione del nuovo coronavirus. Prima di cadere nel panico tuttavia, la vicenda andrebbe esaminata nel dettaglio anche per non cadere in conclusioni troppo affrettate. La notizia si è diffusa nella serata di ieri sera in questi termini: un partecipante al trial per il vaccino per Covid-19 in Brasile sarebbe deceduto lunedì scorso ma difatti il suo decesso sarebbe stato reso pubblico solo mercoledì 21 ottobre. Le cause della morte del partecipante ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 22 ottobre 2020) Delicatissima è la questione deldelper-19in Brasile all’inizio di questa settimana. La notizia ha già allarmato chi segue con attenzione lo sviluppo del progetto di AstraZeneca volto a trovare quanto prima un farmaco dedicato alla prevenzione del nuovo coronavirus. Prima di cadere nel panico tuttavia, la vicenda andrebbe esaminata nel dettaglio anche per non cadere in conclusioni troppo affrettate. La notizia si è diffusa nella serata di ieri sera in questi termini: un partecipante al trial per ilper-19 in Brasile sarebbe deceduto lunedì scorso ma difatti il suo decesso sarebbe stato reso pubblicomercoledì 21 ottobre. Le cause della morte del partecipante ...

Agenzia_Ansa : Muore in #Brasile un volontario del programma di sperimentazione del vaccino #Astrazeneca ma non aveva ricevuto nes… - TgLa7 : #Covid_19 In #Brasile morto un volontario coinvolto nella sperimentazione clinica del #vaccino sviluppato da AstraZ… - matteograndi : Che bello il clickbait sul Covid, vero @Corriere? Titolo in home: MORTO VOLONTARIO CHE SPERIMENTAVA IL VACCINO Ar… - Sbiki85 : @abertolucci6 @demian_online @ricpuglisi E tra l'altro.... - effelina7155 : RT @MinervaMcGrani1: Vaccino #Covid_19 : morto volontario Astrazeneca/Oxford in Brasile...fuori un altro produttore! A questo punto è sempr… -