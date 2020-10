Morto un volontario del vaccino Astrazeneca, ma è giallo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Un volontario della sperimentazione clinica in Brasile di AstraZeneca/Oxford per il vaccino anti Covid-19 è morto. Lo riferisce la Reuters, ripresa dall’agenzia Bloomberg. Ma tutto è avvolto nel mistero: perché il volontario si era iscritto per la sperimentazione ma non aveva ancora ricevuto la dose. Leggi su vanityfair (Di giovedì 22 ottobre 2020) Un volontario della sperimentazione clinica in Brasile di AstraZeneca/Oxford per il vaccino anti Covid-19 è morto. Lo riferisce la Reuters, ripresa dall’agenzia Bloomberg. Ma tutto è avvolto nel mistero: perché il volontario si era iscritto per la sperimentazione ma non aveva ancora ricevuto la dose.

