Morgan Vs Diablo Baby | l’attacco del fidanzato di Jessica Mazzoli

(Di giovedì 22 ottobre 2020)di, ha avuto un duro sfogo sui social controparlando di “messaggi sconci e richieste inappropriate” Visualizza questo post su Instagram Omaggio a Philippe Daverio. Questa sera a Venezia per il festival delle idee, concerto in morte di un dandy. ##marcostoldi #inarte#philippedaverio Un post condiviso … L'articoloVs, l’attacco deldiproviene da YesLife.it.

clikservernet : Diablo Baby contro Morgan: “Continui a mandare messaggi sconci a Jessica Mazzoli” - Noovyis : (Diablo Baby contro Morgan: “Continui a mandare messaggi sconci a Jessica Mazzoli”) Playhitmusic - - Italia_Notizie : Diablo Baby contro Morgan: “Continui a mandarle messaggi sconci a Jessica Mazzoli” - zazoomblog : Diablo Baby contro Morgan: “Continui a mandarle messaggi sconci a Jessica Mazzoli” - #Diablo #contro #Morgan: #“Co… - clikservernet : Diablo Baby contro Morgan: “Continui a mandarle messaggi sconci a Jessica Mazzoli” -

Ultime Notizie dalla rete : Morgan Diablo

Diablo Baby è un rapper 21enne fidanzato con Jessica Mazzoli, ex di Morgan e madre di sua figlia Lara. Nelle ultime ore ha pubblicato delle Storie Instagram contro il cantante: “Buongiorno caro Morgan ...“Buongiorno caro Morgan, è arrivato il momento di dire due paroline, visto che fino ad adesso sono stato in silenzio ma non ce la faccio più, sono proprio stanco”. Esordisce così in un video pubblicat ...