Mondiali 2022 | il 7 dicembre il sorteggio dei gironi delle qualificazioni europee

Leggi su sportface

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Per il 7è stato fissato dall’Uefa ilper la composizione deiaiin Qatar. Sono 13 i posti a disposizione per le compagini del vecchio continente e le cinquantacinque federazioni affiliate si daranno battaglia per qualificarsi alla prossima edizione della coppa del mondo. Alle ore 18 a Zurigo il 7si conosceranno le composizioni dei varie si tratta di un evento virtuale senza rappresentantivarie federazioni. Cinque gruppi saranno composti da sei squadre e cinque da cinque squadre, gare da marzo a novembre 2021 in sfide di andata e ritorno. Le vincitrici si qualificheranno per il Mondiale, spareggi ...