Moglie e amante stanno per partorire nella stessa sala: il padre fa una cosa da mettersi le mani nei capelli, non ci crederete (Di giovedì 22 ottobre 2020) La scena descritta sembra tratta da qualche film o serie tv, eppure è accaduta realmente. In America, in un luogo non del tutto precisato, durante il travaglio una donna ha compiuto l'amara scoperta: il tradimento del marito. Come se non bastasse, il tutto è avvenuto mentre in sala parto era entrata l'amante dell'uomo, in procinto di mettere al mondo anch'essa il loro bambino. La scena descritta ha dell'incredibile e chiunque stenterebbe a crederci. L'ostetrica di turno, incredula per ciò che si è trovata dinanzi, ha deciso di filmare la reazione della Moglie. Il video che ritrae l'assurda vicenda è stato in seguito rilasciato sui social. Come era prevedibile, ha fatto il giro del web conquistando un gran numero di like e di ...

