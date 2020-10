Moggi: “Meno male che la Juve non ha giocato col Napoli, sarebbe uscita con le ossa rotte” (Di giovedì 22 ottobre 2020) L’ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Bianconera sulla situazione della squadra di Pirlo. “Da Crotone a Kiev è cambiato poco, il valore delle squadre più o meno è simile, quindi andiamoci piano con i giudizi. Ma il fatto di aver messo quattro giocatori in difesa è già importante. Non sono stati incontrati grandi avversari, ma la squadra con il ritorno i Dybala e CR7 lotterà per il campionato. Magari troverà più difficoltà, alcune squadre si sono rinforzate e io prima di tutte cito il Napoli, anzi dico meno male che non ci abbiamo giocato perché probabilmente saremmo usciti con le ossa rotte. Questa ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 ottobre 2020) L’ex direttore generale dellantus, Luciano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Bianconera sulla situazione della squadra di Pirlo. “Da Crotone a Kiev è cambiato poco, il valore delle squadre più o meno è simile, quindi andiamoci piano con i giudizi. Ma il fatto di aver messo quattrori in difesa è già importante. Non sono stati incontrati grandi avversari, ma la squadra con il ritorno i Dybala e CR7 lotterà per il campionato. Magari troverà più difficoltà, alcune squadre si sono rinforzate e io prima di tutte cito il, anzi dico menoche non ci abbiamoperché probabilmente saremmo usciti con lerotte. Questa ...

