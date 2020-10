Moda | apre a Roma la boutique eco-sostenibile di Annalisa Queen

Leggi su dire

(Di giovedì 22 ottobre 2020) ROMA – Un brand di moda ed accessori con una vision etica e sostenibile sia nei materiali utilizzati per le collezioni che in quelli utilizzati per la boutique. Bando a pellicce e a pelli di origine animale nella prima boutique monomarca del brand Annalisa Queen, designer emergente classe 1987, che, dopo aver varcato i confini partecipando alla Montecarlo Fashion Week nel 2018 e alla Fiera della Moda Italiana a Kiev nel 2019, inaugura in via Panisperna 238A, nel quartiere Monti, uno spazio realizzato interamente con materiali eco-sostenibili o di riciclo. La vernice Airlite per le pareti, che purifica l'aria riducendo le emissioni di CO2; il pavimento, a marchio Fsc, garanzia di provenienza da foreste gestite responsabilmente; mobili ed arredi recuperati da precedenti usi e portati a nuova vita. Una filosofia, quella del riciclo, che è anche alla base del brand e punta a ridurre al minimo gli sprechi, riutilizzando i tessuti avanzati dalle precedenti collezioni per la creazione di pezzi unici di abbigliamento e accessori. Tutto ciò che accompagna il prodotto, dal cartellino all'etichetta interna, viene realizzato con materiali di riciclo.Per la collezione autunno-inverno 2020/21 presente in boutique, di ispirazione fiabesca, sono stati scelti tre tessuti le cui colorazioni richiamano le tendenze della stagione: un cotone biologico rosso ruggine, un pile in poliestere riciclato con il disegno astratto di una vegetazione tropicale e un tessuto filamentoso con una fantasia di diversi colori a richiamare l'atmosfera onirica della tendenza. L'inaugurazione, dal 27 ottobre all'1 novembre, avverrà con ingressi contingentati nel rispetto della normativa anti-Covid.