Missili in amicizia Cosa c’è dietro la fornitura degli Usa a Taiwan

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Il via libera del dipartimento di Stato statunitense a una nuova commessa di armi diretta aera atteso e scontato, in quanto allineato su una traiettoria chiara: Washington vuole dare sostegno all’isola, sia come dimostrazione d’impegno su un dossier che riguarda la libertà e la sovranità (che Pechino nega a, in quanto la considera una provincia ribelle da riannettere, anche con la forza), sia come leva strategica contro la Cina.è in effetti parte del sistema di contenimento cinese nel Pacifico: l’avamposto più sensibile (per i delicati equilibri con la mainland, chiaramente) e geograficamente più prossimo (ergo più fastidioso sul piano geopolitico). Laattuale riguarda undici lanciatori mobili d’artiglieria Himars ...