Milano - Telecamere dell'Area B di nuovo spente (Di giovedì 22 ottobre 2020) A pochi giorni dalla riaccensione, le Telecamere dell'Area B di Milano si spengono ancora. Il provvedimento, già anticipato ieri, 21 ottobre, dal sindaco Sala, è stato ufficializzato dallassessore alla mobilità Marco Granelli.Resta lArea C. Lordinanza, che entrerà in vigore a partire da domani, venerdì 23 ottobre, prevede una sospensione della zona a traffico limitato più estesa della città meneghina: lArea C, ristretta al centro, continuerà invece a essere operativa. La decisione è stata presa dal Comune in accordo la Regione Lombardia in considerazione allevolversi della situazione epidemiologica e con lintento di limitare gli assembramenti di passeggeri sui mezzi ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 22 ottobre 2020) A pochi giorni dalla riaccensione, leB disi spengono ancora. Il provvedimento, già anticipato ieri, 21 ottobre, dal sindaco Sala, è stato ufficializzato dallassessore alla mobilità Marco Granelli.Resta lC. Lordinanza, che entrerà in vigore a partire da domani, venerdì 23 ottobre, prevede una sospensionea zona a traffico limitato più estesaa città meneghina: lC, ristretta al centro, continuerà invece a essere operativa. La decisione è stata presa dal Comune in accordo la Regione Lombardia in considerazione allevolversia situazione epidemiologica e con lintento di limitare gli assembramenti di passeggeri sui mezzi ...

Thor_sixtysix : @OGiannino E quei geni di Milano che fanno in nome di un talebano ecologismo? Accendono le telecamere Area B e modi… - milanoallnews : Si spengono nuovamente le telecamere dell’ Area B - elena_giffoni : #Milano - Coprifuoco e emergenza Covid: da venerdì spente le telecamere di Area B. Tra le poche azioni sensate di questo periodo. - rep_milano : Area B, si spengono di nuovo le telecamere antismog a Milano: 'Necessario sospenderla in questa fase di emergenza'… - marco_m_ : RT @rep_milano: Area B, si spengono di nuovo le telecamere antismog a Milano: 'Necessario sospenderla in questa fase di emergenza' [aggiorn… -