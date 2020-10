Milano | l’infettivologa dell’Ospedale San Paolo | “Ho paura | ogni giorno apriamo nuovi reparti”

Leggi su tpi

(Di giovedì 22 ottobre 2020) “La situazione in Lombardia e anon è bella. I numeri sono alti, siamo davanti ad una grossa recrudescenza dell’infezione.reparti. Dopo questo weekend abbiamo avuto moltipazienti ricoverati. Ho, ma abbraccio ancora mio figlio”. Così Giulia Marchetti, professore associato di Malattie Infettive Università diafferente all’Ospedale Sandi, racconta la vita in prima linea contro il Covid-19. “Io lavoro all’Ospedale San, ma sono in contatto anche con i colleghi del Sacco, del San Raffaele e di tutti gli altri ospedali die della Lombardia. La situazione ...