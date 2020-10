Milano | i carabinieri chiariscono il coprifuoco | ' Dopo le 23 è possibile rientrare a casa'

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Durante la puntata in onda giovedì 22 ottobre, 'Pomeriggio Cinque' prova a fare chiarezza in merito alle nuove restrizioni emesse in Lombardia per fronteggiare la seconda ondata di contagi di Covid-19 ...

Ultime Notizie dalla rete : Milano carabinieri

TGCOM

Tre settimane di coprifuoco notturno a Milano e in tutta la Lombardia. E rigidissime misure anti-assembramento. Il governatore Attilio Fontana ha firmato ieri le ordinanze, per frenare la ...Durante la puntata in onda giovedì 22 ottobre, "Pomeriggio Cinque" prova a fare chiarezza in merito alle nuove restrizioni emesse in Lombardia per fronteggiare la seconda ondata di contagi di Covid-19 ...