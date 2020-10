Milano | aumentano i contagi | di nuovo sospesa l’area B che vieta l’ingresso a veicoli inquinanti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Il comune dialla fine ha fatto retromarcia e il 23 ottobre congelerà l’attivazione dell’area B, dopo averla fatta partire il 15. Il sindaco Sala alla fine ha infatti deciso di spegnere nuovamente le telecamere dell’area a traffico limitato antismog, cheno la circolazione in quasi tutta la città ai vecchi diesel (tranne gli euro 4) e ai benzina euro. “Nuovamente” perché la low emission zone era già statail 12 marzo, all’inizio del lockdown. Per otto mesi le telecamere di area B era rimaste spente e riaccenderle il 15 ottobre a tanti era sembrata una decisione in controtendenza rispetto alla necessità di alleggerire la capienza dei mezzi pubblici, in un momento in cui la città si sta preparando per contrastare la seconda ondata del ...