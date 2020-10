Milan, Massara: “Ibrahimovic? Ce lo godiamo. Vogliamo il quarto posto” (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Ce lo godiamo in ogni momento, in ogni sua giocata, è un giocatore straordinario, che ha alzato il livello di tutta la squadra. Lavora quotidianamente per aiutare il gruppo, questo gruppo molto giovane, sta riuscendo a offrire il meglio di sè. quarto posto? Giusto dire che Vogliamo migliorare, che Vogliamo cercare di fare meglio dello scorso anno, evidentemente. Cosa ci aspettiamo da Tonali? Grandi cose, è un giocatore sul quale puntiamo decisamente“. Queste sono le recenti dichiarazioni di Frederic Massara, rilasciate ai microfoni di Sky Sport e a pochi minuti dal fischio iniziale di Celtic-Milan, esordio rossonero in Europa League. Leggi su sportface (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Ce loin ogni momento, in ogni sua giocata, è un giocatore straordinario, che ha alzato il livello di tutta la squadra. Lavora quotidianamente per aiutare il gruppo, questo gruppo molto giovane, sta riuscendo a offrire il meglio di sè.posto? Giusto dire chemigliorare, checercare di fare meglio dello scorso anno, evidentemente. Cosa ci aspettiamo da Tonali? Grandi cose, è un giocatore sul quale puntiamo decisamente“. Queste sono le recenti dichiarazioni di Frederic, rilasciate ai microfoni di Sky Sport e a pochi minuti dal fischio iniziale di Celtic-, esordio rossonero in Europa League.

