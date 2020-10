Milan, Abate rivela: “Dopo il derby Ibrahimovic era infuriato. Ecco perché…” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sono già passati cinque giorni dalla vittoria del Milan nel derby, ma la carica data dalla vittoria nella stracittadina non si è ancora sopita tra i rossoneri. La squadra di Stefano Pioli è in testa alla classifica e non perde una partita dall'incontro casalingo contro il Genoa dello scorso marzo. Dunque un rendimento straordinario per la formazione Milanese.RETROSCENAAlla base di questa rinascita c'è anche il ritorno di Zlatan Ibrahimovic. L'ex terzino rossonero Ignazio Abate ha rivelato un aneddoto ai microfoni di Sky Sport: "Per tutti passa il tempo, ma lui è sempre lì. Ha un livello psico-fisico stratosferico. E' giusta che vada avanti a giocare, anche perché fa ancora la differenza. Zlatan mi ha sorpreso, ma conoscendolo, se ha ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sono già passati cinque giorni dalla vittoria delnel, ma la carica data dalla vittoria nella stracittadina non si è ancora sopita tra i rossoneri. La squadra di Stefano Pioli è in testa alla classifica e non perde una partita dall'incontro casalingo contro il Genoa dello scorso marzo. Dunque un rendimento straordinario per la formazioneese.RETROSCENAAlla base di questa rinascita c'è anche il ritorno di Zlatan. L'ex terzino rossonero Ignaziohato un aneddoto ai microfoni di Sky Sport: "Per tutti passa il tempo, ma lui è sempre lì. Ha un livello psico-fisico stratosferico. E' giusta che vada avanti a giocare, anche perché fa ancora la differenza. Zlatan mi ha sorpreso, ma conoscendolo, se ha ...

