Migranti, avvocato cita lo Stato per il voto alle amministrative: “Regolari hanno diritto” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiUn atto di citazione contro lo Stato Italiano per far riconoscere il diritto di voto per le amministrative in capo a stranieri extracomunitari regolarmente residenti, è Stato depositato presso il tribunale civile di Roma dagli avvocati Hilarry Sedu e Anna Salvati. I due legali assistono un cittadino nigeriano residente a Castel Volturno, comune del Casertano dove vivono oltre 20mila immigrati, di cui circa 5mila in possesso di regolare permesso di soggiorno, mentre la restante parte – oltre 15mila – sono irregolari, e si tratta il più delle volte di lavoratori sfruttati senza alcun inquadramento contrattuale nei campi o in altri settori come l’edilizia. Il nigeriano firmatario dell’atto di citazione appartiene alla prima ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiUn atto dizione contro loItaliano per far riconoscere il diritto diper lein capo a stranieri extracomunitari regolarmente residenti, èdepositato presso il tribunale civile di Roma dagli avvocati Hilarry Sedu e Anna Salvati. I due legali assistono un cittadino nigeriano residente a Castel Volturno, comune del Casertano dove vivono oltre 20mila immigrati, di cui circa 5mila in possesso di regolare permesso di soggiorno, mentre la restante parte – oltre 15mila – sono irregolari, e si tratta il più delle volte di lavoratori sfruttati senza alcun inquadramento contrattuale nei campi o in altri settori come l’edilizia. Il nigeriano firmatario dell’atto dizione appartiene alla prima ...

Sono i membri delle famiglie separate dall'amministrazione Trump mentre cercavano di passare la frontiera: i genitori sono stati espulsi e adesso è difficile rintracciarli ...

Chiesta la condanna a 1 anno e 4 mesi di Mugnaini per calunnia

Ieri, nel corso della requisitoria, il pm Giovanni Solinas ha chiesto l'assoluzione per Mugnaini, difeso dall'avvocato Sigfrido ... anche lui picchiato dai due migranti: da qui, l'accusa di ...

