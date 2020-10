Michelle Hunziker | «Il mio sorriso? Merito dell’ossessione che ho per la cura dei denti»

Leggi su iodonna

(Di giovedì 22 ottobre 2020): la storia, la vita e la carriera sfoglia la galleryha ilpiù genuino e travolgente della televisione. E in questo periodo ne abbiamo davvero bisogno, non solo come terapia scaccia pensieri (pandemici). Ma anche perché Ottobre è tradizionalmente il mese della prevenzione dentale (qui il link dove prenotare visite gratuite in tutta Italia), ed è utile a tutti ricordare l’importanza di averedella salute di bocca e ...