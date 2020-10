“Mi hanno fatto una proposta indecente”. Carmen Russo vuota il sacco: “Un uomo importante” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Come tutti sanno Carmen Russo è una delle protagoniste più amate dell’ultima edizione di Tale e Quale Show. La popolare showgirl, grazie alla sua bravura e innata simpatia, ha conquistato il pubblico a casa e la giuria. Oggi la concorrente di Tale e Quale Show 10 ha rilasciato un’intervista a Armando Sanchez per Novella 2000. E in questa circostanza Carmen Russo ha rivelato di aver ricevuto una proposta indecente in passato da un imprenditore argentino molto importante. Ha detto: “Voleva stare a tutti i costi con me, e mi disse che se avessi lasciato tutto e fossi rimasta con lui mi avrebbe cambiato la vita… proposta allettante, ma sono una donna che ha sempre rispettato il proprio partner…”. La showgirl ha poi dichiarato di essere ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 ottobre 2020) Come tutti sannoè una delle protagoniste più amate dell’ultima edizione di Tale e Quale Show. La popolare showgirl, grazie alla sua bravura e innata simpatia, ha conquistato il pubblico a casa e la giuria. Oggi la concorrente di Tale e Quale Show 10 ha rilasciato un’intervista a Armando Sanchez per Novella 2000. E in questa circostanzaha rivelato di aver ricevuto unaindecente in passato da un imprenditore argentino molto importante. Ha detto: “Voleva stare a tutti i costi con me, e mi disse che se avessi lasciato tutto e fossi rimasta con lui mi avrebbe cambiato la vita…allettante, ma sono una donna che ha sempre rispettato il proprio partner…”. La showgirl ha poi dichiarato di essere ...

chetempochefa : 'Le persone omosessuali sono figli di Dio e hanno diritto a una famiglia. Nessuno dovrebbe essere estromesso o reso… - TizianaFerrario : Oggi mi hanno chiesto 12 euro per 2 mascherine ffp2 in farmacia. Ma siete matti??? ho detto. 'Li ho guardati con di… - Comincini : Mi sfuggono le ragioni per le quali #Salvini possa bloccare decisioni importanti per la Lombardia, concordate dal P… - EmyB26025260 : Mi hanno appena confermato che trenord invece di aumentare le corse ne ha tolte di già esistenti (come avevo notato… - danielelozzi : La cosa che mi piace di più della nuova proprietà? 2 mesi e non sappiamo nemmeno che voce hanno. -

Ultime Notizie dalla rete : “Mi hanno Siamo una specie in via di estinzione? Il rapporto tra natura, società e uomo nel libro di Antonio Balzani Fortune Italia