Meteo, in arrivo le prime piogge: cosa cambia nel weekend (Di giovedì 22 ottobre 2020) cambia il Meteo nel weekend, con l'arrivo di nuove piogge sulla penisola. Durante questo giovedì le precipitazioni colpiranno Nord e Centro. Dopo giorni di ripresa, torna a peggiorare il Meteo sulla penisola, con l'arrivo di piogge che si intensificheranno durante il weekend. Infatti l'Ottobrata sembra giungere al termine, con l'Italia che dovrà affrontare un nuovo periodo di maltempo.

