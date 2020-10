Metal Gear Solid su delle Air Jordan? Il regista Jordan Vogt-Roberts sforna una spledida idea (Di giovedì 22 ottobre 2020) L'anno scorso, il regista Jordan Vogt-Roberts che ha diretto Kong: Skull Island, ha mostrato alcune epiche Air Jordan di Pikachu. Ora nel 2020, è tornato con un paio di incredibili modelli a tema Metal Gear Solid.Vogt-Roberts ha pubblicato le Air Jordan personalizzate create per celebrare l'anniversario dell'uscita di Metal Gear Solid per PlayStation in Nord America. L'artista a cui è stata commissionata la personalizzazione delle scarpe è Bud Sanfilippo con un risultato veramente bellissimo.Attualmente, Vogt-Roberts sta lavorando ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 22 ottobre 2020) L'anno scorso, ilche ha diretto Kong: Skull Island, ha mostrato alcune epiche Airdi Pikachu. Ora nel 2020, è tornato con un paio di incredibili modelli a temaha pubblicato le Airpersonalizzate create per celebrare l'anniversario dell'uscita diper PlayStation in Nord America. L'artista a cui è stata commissionata la personalizzazionescarpe è Bud Sanfilippo con un risultato veramente bellissimo.Attualmente,sta lavorando ...

Lollowitz : RT @Eurogamer_it: Un artista ha personalizzato un paio di Air Jordan a tema #MetalGearSolid. - Eurogamer_it : Un artista ha personalizzato un paio di Air Jordan a tema #MetalGearSolid. - maplewhite1912 : RT @StefaniaC11: Quelli che sperano che non so come Kojima Productions prenda i diritti di Metal Gear da Konami (...) per fare Metal Gear S… - egobrain_95 : @Gianmar73041079 @Multiplayerit Metal Gear, BioShock, Disco Elysium, Persona 5,Death Stranding e così via. I videog… - nicolunny : @StefaniaC11 D’accordo con te . Ho amato la Metal Gear Saga ma è giusto che sia finita -