Mese della prevenzione del cancro al seno: Rihanna firma una campagna potente (Di giovedì 22 ottobre 2020) L’ultima campagna voluta da Rihanna per il suo brand di lingerie Savage x Fenty accende i riflettori in modo volutamente forte sull’importanza (e sull’urgenza) di creare consapevolezza sul tema del tumore al seno. L’adv ha infatti per protagoniste tre donne, accomunate dalla diagnosi di forme aggressive di cancro al seno, fotografate senza alcun filtro. Verità nuda e cruda consegnata al grande pubblico, in perfetto stile Rihanna. Leggi su vanityfair (Di giovedì 22 ottobre 2020) L’ultima campagna voluta da Rihanna per il suo brand di lingerie Savage x Fenty accende i riflettori in modo volutamente forte sull’importanza (e sull’urgenza) di creare consapevolezza sul tema del tumore al seno. L’adv ha infatti per protagoniste tre donne, accomunate dalla diagnosi di forme aggressive di cancro al seno, fotografate senza alcun filtro. Verità nuda e cruda consegnata al grande pubblico, in perfetto stile Rihanna.

Mese della prevenzione del cancro al seno: Rihanna firma una campagna potente

Rihanna ha voluto per il suo brand Savage X Fenty tre sopravvissute al cancro al seno con corpi belli per la loro diversità. Nel Mese Rosa fioccano altre importanti iniziative di marchi beauty per sos ...

Rihanna ha voluto per il suo brand Savage X Fenty tre sopravvissute al cancro al seno con corpi belli per la loro diversità. Nel Mese Rosa fioccano altre importanti iniziative di marchi beauty per sos ...