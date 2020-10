Mes, la rottura in Europa tra Pd e Cinque Stelle spaventa il governo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Partito democratico e Cinque Stelle tornano a dividersi sul Mes all’Europarlamento per ben due volte. Facendo tremare l’esecutivo a Roma, che ora prova a disinnescare ulteriori spaccature. A Strasburgo, le due delegazioni degli alleati di governo ieri hanno votato in maniera opposta prima sull’articolo 7 della risoluzione per le politiche economiche europee per il 2020, in cui la linea di credito collegata al Meccanismo di stabilità viene elencata tra gli strumenti in dote per combattere la crisi. I Cinque Stelle, con Fratelli d’Italia, hanno dato il semaforo verde all’emendamento della Lega che punta a sopprimere l’articolo 7. Mentre i democratici si sono schierati tra i contrari. Poi, di nuovo, i due partiti si sono ritrovati su fronti ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 22 ottobre 2020) Partito democratico etornano a dividersi sul Mes all’rlamento per ben due volte. Facendo tremare l’esecutivo a Roma, che ora prova a disinnescare ulteriori spaccature. A Strasburgo, le due delegazioni degli alleati diieri hanno votato in maniera opposta prima sull’articolo 7 della risoluzione per le politiche economiche europee per il 2020, in cui la linea di credito collegata al Meccanismo di stabilità viene elencata tra gli strumenti in dote per combattere la crisi. I, con Fratelli d’Italia, hanno dato il semaforo verde all’emendamento della Lega che punta a sopprimere l’articolo 7. Mentre i democratici si sono schierati tra i contrari. Poi, di nuovo, i due partiti si sono ritrovati su fronti ...

Linkiesta : ++ #Mes, la rottura in Europa tra Pd e Cinque Stelle spaventa il governo ++ - shardana50 : RT @Antigon25386936: 'Pochi, maledetti e subito'! Non sarebbero pochi e soprattutto sarebbero subito. I 5Cosi sono uniti solo nell'opporsi… - Etya73 : RT @Antigon25386936: 'Pochi, maledetti e subito'! Non sarebbero pochi e soprattutto sarebbero subito. I 5Cosi sono uniti solo nell'opporsi… - Antigon25386936 : 'Pochi, maledetti e subito'! Non sarebbero pochi e soprattutto sarebbero subito. I 5Cosi sono uniti solo nell'oppor… - LaStampa : Pd e 5 Stelle si dividono sul voto all’Europarlamento. Gualtieri: dal salva-Stati risparmi per 300 milioni l’anno.… -

Ultime Notizie dalla rete : Mes rottura Mes, la rottura in Europa tra Pd e Cinque Stelle spaventa il governo Linkiesta.it Mes, la rottura in Europa spaventa il governo

Pd e 5 Stelle si dividono sul voto all’Europarlamento. Gualtieri: dal salva-Stati risparmi per 300 milioni l’anno. E il Recovery slitta ...

Conte governerà per governare oppure soltanto per galleggiare?

Giuseppe Conte ha scelto di non decidere nulla di rilevante, lasciando la responsabilità di opzioni impopolari ai sindaci, che però ...

Pd e 5 Stelle si dividono sul voto all’Europarlamento. Gualtieri: dal salva-Stati risparmi per 300 milioni l’anno. E il Recovery slitta ...Giuseppe Conte ha scelto di non decidere nulla di rilevante, lasciando la responsabilità di opzioni impopolari ai sindaci, che però ...