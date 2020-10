Mercoledì 21 Ottobre 2020 – 267ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta (Di giovedì 22 ottobre 2020) seduta Ora inizio: 16:19 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Conte ha reso un’informativa sulle misure adottate per la nuova fase relativa all’emergenza epidemiologica da Covid-19: la ratio delle nuove misure è tutelare la salute con il minor sacrificio possibile delle libertà. I principi che ispirano il nuovo decreto sono gli stessi dei precedenti: massima precauzione, adeguatezza e proporzionalità. Il lavoro svolto con il Comitato scientifico e le parti sociali ha consentito di definire condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro e l’esperienza di questi mesi dimostra che la tutela della salute salvaguarda anche il tessuto produttivo: i dati economici sono più confortanti delle previsioni, la caduta del Pil è più contenuta rispetto ad altri partner europei. Il Governo intende evitare ... Leggi su udine20 (Di giovedì 22 ottobre 2020)Ora inizio: 16:19 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Conte ha reso un’informativa sulle misure adottate per la nuova fase relativa all’emergenza epidemiologica da Covid-19: la ratio delle nuove misure è tutelare la salute con il minor sacrificio possibile delle libertà. I principi che ispirano il nuovo decreto sono gli stessi dei precedenti: massima precauzione, adeguatezza e proporzionalità. Il lavoro svolto con il Comitato scientifico e le parti sociali ha consentito di definire condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro e l’esperienza di questi mesi dimostra che la tutela della salute salvaguarda anche il tessuto produttivo: i dati economici sono più confortanti delle previsioni, la caduta del Pil è più contenuta rispetto ad altri partner europei. Il Governo intende evitare ...

