Mercedesz Henger contro Eva Henger | “quando ero più in carne mi ha dato della cicciona facendomi piangere”

Leggi su trendit

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Non è un mistero che il rapporto tra Evae la figliada qualche tempo si sia deteriorato. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Evasi è detta perplessa sulla nuova forma fisica sfoggiata dasui social ritenendola troppo mascolina: Mi dispiace che si sia trasformata così, io la trovavo molto più bella prima. La sua nuova immagine non coincide col mio gusto, preferisco una maggiore femminilità. Se peròsi piace così, io sono contenta per lei. Conoscendola e sapendo che è un ragazza abbastanza fragile, spero solo che non l’abbia fatto per piacere a qualcun altro, però, non ci sta e, alla domanda di un fan ...