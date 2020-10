Mercato Juventus | sfuma Alaba | il futuro del difensore

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Laè sempre molto attenta in chiavee, da tempo, segue con interesse le prestazioni di David. Il centrale è in scadenza con il Bayern Monaco e molte squadre vorrebbero offrirgli un contratto per assicurarsene il cartellino a parametro zero.vuole il rinnovo Secondo quanto riportato da “Il Bianconero.com”, l’austriaco avrebbe dato precedenza al club bavarese che da tempo sta giù studiando la proposta per il rinnovo. Sulle sue tracce, però, ci sono anche altri club europei come Barcellona e Manchester United., quindi, dovrebbe optare per la permanenza al Bayern Monaco e la conferma è attesa entro il fine novembre.