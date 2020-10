Mercato degli affitti al tempo del Covid Ecco come se la passano i locatori e quali sono le agevolazioni e le opportunità di risparmio

(Di giovedì 22 ottobre 2020) L’emergenza sanitaria e in modo particolare l’esperienza del lockdown hanno cambiato l’approccioutenti alimmobiliare. Una tendenza che si registra è che sempre più persone cercano le case sul web, uno strumento già prima molto utilizzato ma che ora ha subito un vero boom. Nell’ultimo mese, ad esempio, si è registrato su Google un picco nelle ricerche die vendite di abitazioni, con la Lombardia e in particolare Milano che la fanno da padrone grazie a crescite anche del 160% per alcune parole chiave“camere affitto Milano” o “monolocale affitto Milano privati”. Dati sicuramente confortanti per ilnonostante il futuro rimanga ancora un’incognita vista la situazione attuale che pone i ...

PinascoDanilo : RT @FabbioSabatini: Gli effetti negativi sul mercato del lavoro sono dovuti soprattutto al peggioramento delle competenze degli studenti e,… - PinascoDanilo : RT @FabbioSabatini: In un lavoro pubblicato sul Journal of Labor Economics, Jaume e Willén (2019) hanno stimato l'effetto dei giorni di scu… - maldinapoli : RT @FabbioSabatini: Gli effetti negativi sul mercato del lavoro sono dovuti soprattutto al peggioramento delle competenze degli studenti e,… - NemNemecsek : RT @maurizioft: ... forse perché l'Italia si finanzia sul mercato a tassi più alti degli altri? (e gli altri, oggi, a tassi ancora più bass… - SkySport : RT @SkySportNBA: Giannis, Chris Paul e i Clippers: le previsioni degli agenti sul mercato NBA #SkyNBA #NBA -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato degli

LA NOTIZIA

Il Regno Unito sembra irrigidirsi durante i negoziati, e per quanto riguarda i diritti degli europei, il governo non cede alle pressioni dei gruppi nati per supportare i cittadini… Leggi ...Serious Sam 4 si propone come un'interessante parodia degli sparatutto contemporanei: scopriamolo assieme in questa recensione.