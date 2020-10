Mediterranea Cosmetics | una materia prima e tanti modi di innovare

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Il terminederiva dall’unione delle parole latine in e novare e significa “produrre qualcosa di nuovo, alterare l’ordine delle cose”. In un periodo come quello attuale, dominato dal digitale e dai continui mutamenti di carattere sociale ed economico, la capacità diè un requisito fondamentale per qualsiasi azienda. In tal senso, l’Italia possiede tante realtà meritevoli, che hanno saputo captare le esigenze e novità di mercato e sfruttarle per crescere e migliorare. Tra queste spicca, brand di cosmesi dell’azienda Fratelli Carli, famosa per la produzione del pregiato olio di oliva. E proprio dalle straordinarie proprietà di questanascono creme, sieri e altri ...