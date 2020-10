Medico si suicida | figlio lo trova impiccato in casa | FOTO

(Di giovedì 22 ottobre 2020) In provincia di Roma unsiall’interno disua. A compiere la terribile scoperta è uno dei suoi due figli giovani. Unsi, gettando nello sconforto l’intera sua comunità di appartenenza. Questo è quanto accaduto ad Ariccia, in provincia di Roma, dove il dottor Luigi Ottavio si è tolto la … L'articolosiloinè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

In provincia di Roma un medico si suicida all’interno di casa sua. A compiere la terribile scoperta è uno dei suoi due figli giovani. Ottavio era un medico di base che svolgeva la propria, stimata ...Genzano è sotto shock per il suicidio del dottor Luigi Ottavio. Il medico di base, 62 anni, conosciutissimo, sotto stress dall’inizio della pandemia, si è tolto la vita ieri mattina nella sua villa in ...