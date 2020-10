Medico di famiglia si uccide ad Ariccia: era amato da tutti (Di giovedì 22 ottobre 2020) La comunità è ancora scioccata per la notizia che ha letteralmente sconvolto tutti gli abitanti d Genzano, dove il Medico operava. Il cordoglio delle istituzioni. Ambulanza (Facebook)Il dottor Ottavio era noto da tutti in paese, tutti lo amavano, tutti ammiravano l’umiltà prima dell’uomo e del Medico poi, un rapporto intenso, interrotto bruscamente con il ritrovamento del suo corpo, da parte di uno dei suoi due figli, con cui, insieme anche alla moglie viveva in una piccola frazione di Ariccia. Il suo paese però, quello in cui maggiormente lavorava, era Genzano, dove anche suo padre prima di lui, si era fatto voler bene, Luigi Ottavio, era figlio di Nicola, emigrato in quella zona del Lazio dalla Basilicata, ... Leggi su chenews (Di giovedì 22 ottobre 2020) La comunità è ancora scioccata per la notizia che ha letteralmente sconvoltogli abitanti d Genzano, dove iloperava. Il cordoglio delle istituzioni. Ambulanza (Facebook)Il dottor Ottavio era noto dain paese,lo amavano,ammiravano l’umiltà prima dell’uomo e delpoi, un rapporto intenso, interrotto bruscamente con il ritrovamento del suo corpo, da parte di uno dei suoi due figli, con cui, insieme anche alla moglie viveva in una piccola frazione di. Il suo paese però, quello in cui maggiormente lavorava, era Genzano, dove anche suo padre prima di lui, si era fatto voler bene, Luigi Ottavio, era figlio di Nicola, emigrato in quella zona del Lazio dalla Basilicata, ...

