Medici di base e ospedali, pronto il piano per la Sanità da 65 miliardi: che cosa prevede (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il ministro della Salute punta a una «rivoluzione del territorio»: più assistenza domiciliare e «Case della comunità». Il ministero chiede di inserire progetti per 25 miliardi nel Recovery Leggi su corriere (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il ministro della Salute punta a una «rivoluzione del territorio»: più assistenza domiciliare e «Case della comunità». Il ministero chiede di inserire progetti per 25nel Recovery

Corriere : A Milano in tilt il tracciamento dei contagi. I medici di base: lavoro triplicato, siamo al collasso - MediasetTgcom24 : Covid, in arrivo strumentazione per diagnostica a medici di base #coronavirus - ilriformista : Ospedali in affanno, ma il tallone d’Achille sono i medici di base: “Il sistema non è efficiente” - Notiziedi_it : Covid, la Regione: «I medici di base controllino i positivi a casa» - ILupobianco : @LockenLady @TrueDutchman @BNODesk @risklayer i vostri medici di base la prescrivono, da noi no. -