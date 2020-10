Massimiliano Allegri si rimette a studiare e c’è una coincidenza che infiamma il mercato (Di giovedì 22 ottobre 2020) Massimiliano Allegri sta andando a lezione d'inglese. I fotografi di Chi lo hanno paparazzato mentre usciva con la sua mascherina di ordinanza da una nota scuola d'inglese di Milano. Sempre secondo la rivista si tratterebbe di una coincidenza curiosa visti i rumors di mercato. Allegri si prepara a sostituire Lampard sulla panchina del Chelsea, come ha suggerito qualcuno? La tradizione di allenatori che fanno bene all'estero è solida, anche Max potrebbe entrare a farne parte...caption id="attachment 61831" align="alignnone" width="1024" Getty Image/captioncaption id="attachment 102201" align="alignnone" width="1024" Getty Image/caption Massimiliano Allegri si rimette a studiare e c’è una ... Leggi su golssip (Di giovedì 22 ottobre 2020)sta andando a lezione d'inglese. I fotografi di Chi lo hanno paparazzato mentre usciva con la sua mascherina di ordinanza da una nota scuola d'inglese di Milano. Sempre secondo la rivista si tratterebbe di unacuriosa visti i rumors disi prepara a sostituire Lampard sulla panchina del Chelsea, come ha suggerito qualcuno? La tradizione di allenatori che fanno bene all'estero è solida, anche Max potrebbe entrare a farne parte...caption id="attachment 61831" align="alignnone" width="1024" Getty Image/captioncaption id="attachment 102201" align="alignnone" width="1024" Getty Image/captionsie c’è una ...

