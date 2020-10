Massara | «Che Ibra! Ce lo godiamo»

bronislavio : Ricky Massara ha quella faccia da guascone e trollone che mi stende letteralmente ogni volta, professionista con la p maiuscola. - SoldatoDoc : @Lombardiamia @iltala1 Ma hai un idea di come funziona un bilancio??? Ma poi perche dobbiamo avvere 70 mil. x forza… - Mario_Massara : RT @OnofrioRota: Ottima notizia il voto favorevole del Parlamento europeo a un emendamento che introduce condizionalità sociali nei finanzi… - massara_photo : Le più belle fotografie, le più significative, le più emozionanti saranno raccolte in un album che racconterà la tu… - dxxmenica : ma perché massara ci fa le domande di educazione fisica a malapena studio latino vedi tu se posso studiarmi che tendini ho nella coscia -

Ultime Notizie dalla rete : Massara Che

Del ventenne ha parlato il Direttore Sportivo rossonero, Frederic Massara, a Sky Sport: “Da Tonali ci aspettiamo grandi cose, ma per lui è stato sicuramente un grande salto passare dal Brescia al ...... elemento esperto che compensa il gap di esperienza che abbiamo rispetto ad altre squadre. Il gruppo è giovane e ha margini di crescita. Siamo fiduciosi in vista del futuro". SCUDETTO - Massara non ...