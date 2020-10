Mascherine Fca con odore ‘da vomito’ in una scuola di Alessandria, Lega contro Arcuri (Di giovedì 22 ottobre 2020) ALESSANDRIA – Mascherine a una scuola di Alessandria, prodotte da Fca, che nel racconto di una mamma a un’emittente locale “emanano una puzza mista tra petrolio e gomma, un odore da vomito”. Il caso è portato al ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, con un’interrogazione della Lega a firma Molinari, Toccalini, Benvenuto, Boldi, Cafferatto, Gastaldi, Giaccone, Giglio Vigna, Gusmeroli, Liuni, Maccanti, Patelli, Pettazzi e Tiramani. Nel mirino del Carroccio, che accusa il commissario all’emergenza Domenico Arcuri (“assoluta incapacità di vigilare da parte del commissario straordinario”), è il lotto di dispositivi recapitati all’istituto ‘Saluzzo Plana’ di Alessandria. Il disagio è tale che il dirigente scolastico ha firmato una circolare interna per invitare gli studenti e il personale scolastico a non utilizzarle e a segnalare la vicenda allo stesso commissario Arcuri. Leggi su dire (Di giovedì 22 ottobre 2020) ALESSANDRIA – Mascherine a una scuola di Alessandria, prodotte da Fca, che nel racconto di una mamma a un’emittente locale “emanano una puzza mista tra petrolio e gomma, un odore da vomito”. Il caso è portato al ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, con un’interrogazione della Lega a firma Molinari, Toccalini, Benvenuto, Boldi, Cafferatto, Gastaldi, Giaccone, Giglio Vigna, Gusmeroli, Liuni, Maccanti, Patelli, Pettazzi e Tiramani. Nel mirino del Carroccio, che accusa il commissario all’emergenza Domenico Arcuri (“assoluta incapacità di vigilare da parte del commissario straordinario”), è il lotto di dispositivi recapitati all’istituto ‘Saluzzo Plana’ di Alessandria. Il disagio è tale che il dirigente scolastico ha firmato una circolare interna per invitare gli studenti e il personale scolastico a non utilizzarle e a segnalare la vicenda allo stesso commissario Arcuri.

IoBelacqua : Ma se FCA fa le mascherine per le scuole e tra poco rimettono tutti studenti in Dad: che fanno? Gliele portano a casa? - PaoloCaminiti1 : RT @claudio_2022: Preside blocca lotto di mascherine Fca di Arcuri. “Non usatele, puzzano di solvente” - cristian_polce : RT @claudio_2022: Preside blocca lotto di mascherine Fca di Arcuri. “Non usatele, puzzano di solvente” - GRETA1SGARBO : RT @ierogamos: Nonostsnte lo stato abbia speso mlrd di € per #FCA E abbiano convertito Fca di Mirafiori (Torino) e di Pratola Serra (Avell… - Antonio_MSI : @CesareSacchetti La Svezia non ha LA FCA, che fa le mascherine. -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine Fca Ecco le mascherine 'giarrettiera' di Fca per le scuole. Fatti, foto e mugugni Startmag Web magazine Fiat 500 elettrica, ecco tutta la gamma

La 500 è stata svelata alla Pinacoteca Agnelli, e mostrata con una mascherina sul muso recante i colori della bandiera italiana. Per Olivier Francois, responsabile del brand Fiat (gruppo Fca), «Questa ...

Mascherine da vomito, l'interrogazione della Lega alla Azzolina: "Arcuri incapace"

"Mascherine da vomito". Succede in una scuola di Alessandria, dove i dispositivi prodotti da Fca, nel racconto di una mamma a un'emittente locale "emanano una puzza mista tra petrolio e gomma, un ...

La 500 è stata svelata alla Pinacoteca Agnelli, e mostrata con una mascherina sul muso recante i colori della bandiera italiana. Per Olivier Francois, responsabile del brand Fiat (gruppo Fca), «Questa ..."Mascherine da vomito". Succede in una scuola di Alessandria, dove i dispositivi prodotti da Fca, nel racconto di una mamma a un'emittente locale "emanano una puzza mista tra petrolio e gomma, un ...