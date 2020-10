"Mascherine da vomito". La Lega interroga la Azzolina e asfalta il commissario Arcuri (Di giovedì 22 ottobre 2020) "Mascherine da vomito". Succede in una scuola di Alessandria, dove i dispositivi prodotti da Fca, nel racconto di una mamma a un'emittente locale "emanano una puzza mista tra petrolio e gomma, un odore da vomito". Il caso è portato al ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina con un'interrogazione della Lega a firma Molinari, Toccalini, Benvenuto, Boldi, Cafferatto, Gastaldi, Giaccone, Giglio Vigna, Gusmeroli, Liuni, Maccanti, Patelli, Pettazzi e Tiramani. Nel mirino del Carroccio, che accusa il commissario all'emergenza Domenico Arcuri ("assoluta incapacità di vigilare da parte del commissario straordinario"), è il lotto di dispositivi recapitati all`istituto "Saluzzo Plana" di Alessandria. ... Leggi su iltempo (Di giovedì 22 ottobre 2020) "da". Succede in una scuola di Alessandria, dove i dispositivi prodotti da Fca, nel racconto di una mamma a un'emittente locale "emanano una puzza mista tra petrolio e gomma, un odore da". Il caso è portato al ministro dell'Istruzione Luciacon un'zione dellaa firma Molinari, Toccalini, Benvenuto, Boldi, Cafferatto, Gastaldi, Giaccone, Giglio Vigna, Gusmeroli, Liuni, Maccanti, Patelli, Pettazzi e Tiramani. Nel mirino del Carroccio, che accusa ilall'emergenza Domenico("assoluta incapacità di vigilare da parte delstraordinario"), è il lotto di dispositivi recapitati all`istituto "Saluzzo Plana" di Alessandria. ...

"Mascherine da vomito". Succede in una scuola di Alessandria, dove i dispositivi prodotti da Fca, nel racconto di una mamma a un'emittente locale "emanano una puzza mista tra petrolio e gomma, un ...

