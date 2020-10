Marx Lenin: il Lada Togliatti acquista il giocatore dal nome «sovietico» (Di giovedì 22 ottobre 2020) Marx e Lenin tornano ad essere protagonisti in Russia nel nome dell’italiano Togliatti. La politica e l’Unione Sovietica però in questo caso non c’entrano nulla, poiché si tratta di una nostalgica coincidenza che si è verificata nel mondo del calcio. In questi giorni, infatti, la squadra russa Lada Togliatti ha messo sotto contratto il centrocampista brasiliano classe 2000 il cui nome completo è Marx Lenin dos Santos Gonçalves. È stato battezzato così dai genitori come tributo alla loro passione politica. Ovviamente il ragazzo ha ben altri interessi. Su Instagram, infatti, mostra le sue passioni che svariano dai balli reggaeton (in cui si esibisce sul campo quando ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 22 ottobre 2020)tornano ad essere protagonisti in Russia neldell’italiano. La politica e l’Unione Sovietica però in questo caso non c’entrano nulla, poiché si tratta di una nostalgica coincidenza che si è verificata nel mondo del calcio. In questi giorni, infatti, la squadra russaha messo sotto contratto il centrocampista brasiliano classe 2000 il cuicompleto èdos Santos Gonçalves. È stato battezzato così dai genitori come tributo alla loro passione politica. Ovviamente il ragazzo ha ben altri interessi. Su Instagram, infatti, mostra le sue passioni che svariano dai balli reggaeton (in cui si esibisce sul campo quando ...

