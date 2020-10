Marina Militare: i Palombari del Comsubin neutralizzano pericoloso ordigno esplosivo nelle acque del Palermitano [FOTO e VIDEO] (Di giovedì 22 ottobre 2020) Dal 19 al 21 ottobre 2020 i Palombari del Gruppo Operativo Subacquei (GOS) del Comando Subacquei ed Incursori della Marina Militare (Comsubin), distaccati presso il Nucleo SDAI (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) di Augusta, hanno condotto delicate operazioni subacquee nelle acque di Porticello, località del Palermitano, neutralizzando un pericoloso ordigno esplosivo (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto e VIDEO in fondo all’articolo). L’intervento d’urgenza, disposto dalla Prefettura di Palermo a seguito della segnalazione di un apneista, ha permesso di distruggere una mina ormeggiata ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 22 ottobre 2020) Dal 19 al 21 ottobre 2020 idel Gruppo Operativo Subi (GOS) del Comando Subi ed Incursori della), distaccati presso il Nucleo SDAI (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) di Augusta, hanno condotto delicate operazioni subdi Porticello, località del, neutralizzando un(vedidella gallery scorrevole in alto ein fondo all’articolo). L’intervento d’urgenza, disposto dalla Prefettura di Palermo a seguito della segnalazione di un apneista, ha permesso di distruggere una mina ormeggiata ...

Entro il prossimo fine settimana saranno operativi ulteriori due laboratori, uno presso il Centro ospedaliero militare di Taranto e uno presso l'infermeria presidiaria della Marina Militare di Augusta ...

