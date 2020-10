Maria Teresa Ruta scopre l’esistenza di Grindr e rimane un po’ sotto choc: la regia cambia inquadratura (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tommaso Zorzi, al Grande Fratello Vip, ha raccontato a Maria Teresa Ruta una delle sue ultime frequentazioni che è finita nel peggiore dei modi. Il gieffino avrebbe infatti scoperto il tradimento del suo fidanzato grazie a Grindr, dove alcuni suoi amici avevano scoperto il suo profilo. “Il giorno dopo era su Grindr, il giorno dopo… a Milano!” – ha esordito Tommaso Zorzi a Maria Teresa Ruta – “Lo vengo a sapere così”. La conduttrice, un po’ perplessa, ha chiesto: “Non ne sapevo l’esistenza. Ah, perché qualcuno apre la chat e vede le foto? Nel senso come un elenco… Distanza? Come Wasabi o come si chiama, che ti fa vedere i posti vicino a te”. A questo ... Leggi su biccy (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tommaso Zorzi, al Grande Fratello Vip, ha raccontato auna delle sue ultime frequentazioni che è finita nel peggiore dei modi. Il gieffino avrebbe infatti scoperto il tradimento del suo fidanzato grazie a, dove alcuni suoi amici avevano scoperto il suo profilo. “Il giorno dopo era su, il giorno dopo… a Milano!” – ha esordito Tommaso Zorzi a– “Lo vengo a sapere così”. La conduttrice, un po’ perplessa, ha chiesto: “Non ne sapevo l’esistenza. Ah, perché qualcuno apre la chat e vede le foto? Nel senso come un elenco… Distanza? Come Wasabi o come si chiama, che ti fa vedere i posti vicino a te”. A questo ...

GrandeFratello : Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Andrea, Guenda, Matilde e Maria Teresa! #GFVIP - onlywithaz : RT @BiasBowie02: No ragazzi Stefania che piange perché preoccupata di perdere Tommaso o che Oppini lo ferisca non ce la faccio?? e Maria Ter… - onlywithaz : RT @Lorenzoarkt: Maria Teresa sei un essere speciale. E IO AVRÒ CURA DI TE ?? #GFVIP - onlywithaz : RT @oocgfvip5: Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi ricordano la loro edizione di Pechino Express e la mimosa pudica #GFVIP - giorgia_buono : RT @Lorenzoarkt: Tommy e Maria Teresa raccontano le loro avventure a Pechino Express. NON CE LA FACCIO MI SENTO MALE????????#GFVIP https://t.co… -