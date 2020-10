Maria Teresa Ruta, non solo Guenda: chi è l’altro figlio avuto con Amedeo Goria (Di giovedì 22 ottobre 2020) Nel corso della partecipazione di Maria Teresa Ruta e la figlia al GF Vip 5 si sono palesati molti scheletri nell’armadio. Durante una puntata in particolare è emerso il fatto che la donna di spettacolo abbia lasciato a vivere soli i due figli, in passato: Guenda aveva 17 anni, mentre Gian Amedeo quasi 14. La primogenita è stata una seconda figura materna per il fratello in quel periodo. Naturalmente quello di Maria Teresa Ruta non è stato un vero e proprio abbandono. La donna, dopo anni di sacrifici per la famiglia, aveva deciso di concedersi del tempo per sé, cercando di vivere appieno il suo amore con Roberto Zapulla. L’iconica showgirl si recava comunque ogni settimana dagli amati figli, che infatti ancora ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 22 ottobre 2020) Nel corso della partecipazione die la figlia al GF Vip 5 si sono palesati molti scheletri nell’armadio. Durante una puntata in particolare è emerso il fatto che la donna di spettacolo abbia lasciato a vivere soli i due figli, in passato:aveva 17 anni, mentre Gianquasi 14. La primogenita è stata una seconda figura materna per il fratello in quel periodo. Naturalmente quello dinon è stato un vero e proprio abbandono. La donna, dopo anni di sacrifici per la famiglia, aveva deciso di concedersi del tempo per sé, cercando di vivere appieno il suo amore con Roberto Zapulla. L’iconica showgirl si recava comunque ogni settimana dagli amati figli, che infatti ancora ...

