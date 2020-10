“Maria Teresa Ruta ha avuto un flirt con l’attuale fidanzato della figlia Guenda”? A Pomeriggio 5 l’indiscrezione (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il gossip va sempre di moda. Non c’è periodo di “stop” per il pettegolezzo e niente riesce ad arginare la curiosità che spinge a farsi i fatti degli altri, dei vip (o presunti tali) come del vicino di casa. C’è chi nega di interessarsene ma alla fine (quasi) tutti ci cascano. Siamo nel salotto di Pomeriggio 5 dove il gossip è di casa. E, a proposito di Casa, si parla di quella del Grande Fratello. Il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, sgancia la “bomba”: Una fonte in Egitto mi ha detto che molti anni fa Maria Teresa Ruta e Telemaco avrebbero avuto un piccolo flirt a Sharm. Durante la puntata del Gf Vip, si vedeva che Maria Teresa volesse nascondere qualcosa”. Insomma la mamma, Maria Teresa, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il gossip va sempre di moda. Non c’è periodo di “stop” per il pettegolezzo e niente riesce ad arginare la curiosità che spinge a farsi i fatti degli altri, dei vip (o presunti tali) come del vicino di casa. C’è chi nega di interessarsene ma alla fine (quasi) tutti ci cascano. Siamo nel salotto di5 dove il gossip è di casa. E, a proposito di Casa, si parla di quella del Grande Fratello. Il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, sgancia la “bomba”: Una fonte in Egitto mi ha detto che molti anni fa Mariae Telemaco avrebberoun piccoloa Sharm. Durante la puntata del Gf Vip, si vedeva che Mariavolesse nascondere qualcosa”. Insomma la mamma, Maria, ...

GrandeFratello : Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Andrea, Guenda, Matilde e Maria Teresa! #GFVIP - pinimax1 : @Mordieffe Non è stratega e che lui voterà a vita la maria Teresa gli sta su i coglioni - likeaaflower_ : RT @BiasBowie02: No ragazzi Stefania che piange perché preoccupata di perdere Tommaso o che Oppini lo ferisca non ce la faccio?? e Maria Ter… - baumanstyle : RT @Lorenzoarkt: Tommy e Maria Teresa raccontano le loro avventure a Pechino Express. NON CE LA FACCIO MI SENTO MALE????????#GFVIP https://t.co… - semprecontehar : RT @Lorenzoarkt: Tommy e Maria Teresa raccontano le loro avventure a Pechino Express. NON CE LA FACCIO MI SENTO MALE????????#GFVIP https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : “Maria Teresa Renzi: «La crisi ora è economica Conte pensi a quella o farà a meno di noi» Corriere della Sera