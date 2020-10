Mare fuori | anticipazioni ultima puntata | cosa succede nel finale di stagione

Leggi su tvzap.kataweb

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Con la sestasi chiude la primadi, coproduzione Rai Fiction e Picomedia, prodotta da Roberto Sessa con la regia di Carmine Elia. La serie con Carolina Crescentini si congeda dal pubblico con l’ultimo appuntamento in onda mercoledì 28 ottobre alle 21.20 su Rai 2. Ecco ledei due episodi conclusivi, intitolati Fai lagiusta e Morire per vivere.Massimo e Paola sono alla disperata ricerca di Carmine e un’intuizione li conduce al porto. Carmine è rientrato nell’IPM e raggiunge Filippo in isolamento. Sannorischiano e Carmine vuole ...