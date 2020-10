Marcello Pera (amico di Ratzinger) contro Bergoglio: “Si è adeguato al pensiero anticristiano” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Marcello Pera, il laico devoto, l’amico personale del papa emerito Joseph Ratzinger. Una delle menti più acute degli intellettuali italiani, già presidente del Senato, non ha problemi a definire le ultime frasi di Bergoglio. “Papa Francesco laicizza la Chiesa e ci fa affondare” Senza peli sulla lingua, dopo le frasi di Papa Francesco sulle unioni civili. Bergoglio “laicizza la Chiesa”, denuncia in un’intervista al Foglio. E poi ricorda l’incredibile giravolta dialettica del gesuita argentino, salito sul soglio di Pietro. Le sue parole emendano, infatti, la genesi. Se quel testo «è emendato e anche san Paolo è suPerato, quali letture si fanno più nella Chiesa?» La ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 ottobre 2020), il laico devoto, l’personale del papa emerito Joseph. Una delle menti più acute degli intellettuali italiani, già presidente del Senato, non ha problemi a definire le ultime frasi di. “Papa Francesco laicizza la Chiesa e ci fa affondare” Senza peli sulla lingua, dopo le frasi di Papa Francesco sulle unioni civili.“laicizza la Chiesa”, denuncia in un’intervista al Foglio. E poi ricorda l’incredibile giravolta dialettica del gesuita argentino, salito sul soglio di Pietro. Le sue parole emendano, infatti, la genesi. Se quel testo «è emendato e anche san Paolo è suto, quali letture si fanno più nella Chiesa?» La ...

ilfoglio_it : “Così Bergoglio ci manda tutti a fondo”. L'ex presidente del Senato Marcello Pera commenta le frasi del Papa sugli… - matteosalvinimi : Marcello Pera: 'Salvini? Mi sembra un leader su cui si può scommettere per costruire una nuova cultura di governo'.… - LegaSalvini : ??L'OPINIONE DI MARCELLO PERA - vailatigio18 : Unioni civili: 'Così Bergoglio ci manda tutti a fondo'. Parla Pera | Il Foglio - NethipEdien2000 : RT @FurioGarbagnati: Non mi faccio incantare dalle parole di Bergoglio anche perché non toccano nemmeno di sfuggita la sfera dottrinale. Tu… -

Ultime Notizie dalla rete : Marcello Pera Marcello Pera: "La legge Zan sull'omofobia è un altro capitolo del suicidio dell'Occidente" L'HuffPost “Gli omosessuali hanno diritto alla famiglia”: Papa Francesco dice sì alle unioni civili

“Gli omosessuali hanno il diritto di far parte di una famiglia” L’agenzia statunitense Catholic News Agency ha riportato le parole di Papa Francesco, che riconosce la necess ...

Ai populisti che invocano la ‘rivoluzione liberale’ dico: vi prego, lasciamo stare Gobetti

di Paolo Bagnoli La formula della “rivoluzione liberale” torna sulle pagine dei giornali. Questa volta ad adoprarla è Matteo Salvini che della sua origine e valenza storica, non c’è da stupirsi, non s ...

“Gli omosessuali hanno il diritto di far parte di una famiglia” L’agenzia statunitense Catholic News Agency ha riportato le parole di Papa Francesco, che riconosce la necess ...di Paolo Bagnoli La formula della “rivoluzione liberale” torna sulle pagine dei giornali. Questa volta ad adoprarla è Matteo Salvini che della sua origine e valenza storica, non c’è da stupirsi, non s ...