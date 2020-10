Mancini | che combini? Gaffe negazionista sul Covid del ct – FOTO

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Roberto, allenatore della Nazionale, ha fatto molto discutere il web a causa di una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. Il noto allenatore della Nazionale Italiana, Roberto, si… Questo articolo, chesuldel ct –è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

pietroraffa : Questa storia, pubblicata dal ct della nazionale #Mancini tre ore fa su Instagram, è ancora lì. Io credo che l'all… - Corriere : Mancini, il Covid e il post che fa discutere: «Come ho preso il virus? Guardando i tg...» - carmeloabbate : I maestri di twitter, campioni di libertà di espressione, a parole. Poi uno pubblica una vignetta e viene fucilato… - CiccioRatti : A che ora si dimette #Mancini? - lylly74379451 : RT @nemo652: #SensazioniPoetiche #VentagliDiParole Ottobre ci colora le vie che portano all'inverno, e lo fa con dei bellissimi rossori,… -

Ultime Notizie dalla rete : Mancini che

Il ct azzurro, Roberto Mancini, risponde, così, con un tweet, alle polemiche sollevate dalla vignetta postata su Insagram che ritraeva un paziente in un letto d'ospedale e che alla domanda "Hai idea ..."Hai idea di come ti sei ammalato? Guardando i tg...". La frase accompagna la vignetta con un paziente in un letto d'ospedale che risponde così alla domanda scome si è contagiato ed è stata postata su ...