Manchester United, Giggs esalta Cavani: «Non pensavo fosse così forte»

Ryan Giggs ha esaltato le qualità di Edinson Cavani, neo arrivato al Manchester United

Ryan Giggs, leggenda del Manchester United e ora commissario tecnico del Galles, in una intervista al canale YouTube Webby & O'Neill ha esaltato le qualità di Edinson Cavani; nuovo arrivo in casa Red Devils. «Cavani ha giocato contro il Galles nella mia seconda partita da c.t. della Nazionale e devo dire che in quell'occasione era anche meglio di Luis Suarez. Sinceramente non pensavo fosse così bravo. Ora Cavani non gioca da molto tempo, quindi potrebbe sentirsi un po' rigido rispetto al solito ...

