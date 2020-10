Mancava solo il complotto di Papa Francesco che parla per «spianare la strada alla legge Zan» (Di giovedì 22 ottobre 2020) Stiamo arrivando a rimpiangere l’epoca dei ‘Buongiornissimo caffè’. La rete, ormai, viene sommersa ogni giorno da bufale, fake news e teorie del complotto che oltre a non avere reali riflessi sulla realtà, sono del tutto fuori luogo e senza senso. Ne abbiamo trovate molte, troppe, in questa fase di emergenza sanitaria legata al Coronavirus (in Italia e nel Mondo), ma queste dinamiche social si spostano anche su altri temi di stretta attualità. L’ultimo esempio è la correlazione tra le parole pronunciate giovedì 21 ottobre dal Pontefice sulle unioni civili e la proposta di legge sull’omotransfobia. Insomma, c’è gente che vede il collegamento Papa Francesco e dl Zan LEGGI ANCHE > Per Adinolfi il Papa non ha mai ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Stiamo arrivando a rimpiangere l’epoca dei ‘Buongiornissimo caffè’. La rete, ormai, viene sommersa ogni giorno da bufale, fake news e teorie delche oltre a non avere reali riflessi sulla realtà, sono del tutto fuori luogo e senza senso. Ne abbiamo trovate molte, troppe, in questa fase di emergenza sanitaria legata al Coronavirus (in Italia e nel Mondo), ma queste dinamiche social si spostano anche su altri temi di stretta attualità. L’ultimo esempio è la correlazione tra le parole pronunciate giovedì 21 ottobre dal Pontefice sulle unioni civili e la proposta disull’omotransfobia. Insomma, c’è gente che vede il collegamentoe dl Zan LEGGI ANCHE > Per Adinolfi ilnon ha mai ...

Le storie di solitudine portano sempre più giovanissimi in contatto con la droga. Una vicenda che, nel silenzio, strazia anche le famiglie, lasciate sole da quasi tutti i servizi e le istituzioni. In ...

di Paolo Bagnoli La formula della "rivoluzione liberale" torna sulle pagine dei giornali. Questa volta ad adoprarla è Matteo Salvini che della sua origine e valenza storica, non c'è da stupirsi, non s ...

