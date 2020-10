Mancata zona Rossa di Alzano, indagato l’ex direttore della sanità lombarda Cajazzo. Le fiamme gialle anche da Brusaferro (Di venerdì 23 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (22 ottobre)Cosa è successo in quei giorni di febbraio in cui stavamo cominciando a fare conoscenza di quella che oggi continua a essere la nostra realtà, una realtà che mai avremmo immaginato, e che si chiama pandemia? Cosa è accaduto quando il 23 febbraio scorso si è prima chiuso, a causa dei primi contagi riscontrati di Coronavirus, per poi riaprire poche ore dopo il pronto soccorso dell’ospedale di Alzano Lombardo? Sono le domande a cui sta cercando una risposta la Procura di Bergamo: l’indagine per epidemia e omicidio colposi anche sulla Mancata “zona Rossa” nella Bergamasca durante la prima, terribile ondata dell’epidemia di Covid-19 e sulle stragi nelle residenze per anziani, le ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (22 ottobre)Cosa è successo in quei giorni di febbraio in cui stavamo cominciando a fare conoscenza di quella che oggi continua a essere la nostra realtà, una realtà che mai avremmo immaginato, e che si chiama pandemia? Cosa è accaduto quando il 23 febbraio scorso si è prima chiuso, a causa dei primi contagi riscontrati di Coronavirus, per poi riaprire poche ore dopo il pronto soccorso dell’ospedale diLombardo? Sono le domande a cui sta cercando una risposta la Procura di Bergamo: l’indagine per epidemia e omicidio colposisulla” nella Bergamasca durante la prima, terribile ondata dell’epidemia di Covid-19 e sulle stragi nelle residenze per anziani, le ...

andreaspinopico : Mancata zona rossa in Val Seriana, indagato l’ex direttore generale della sanità lombarda - MKISKOV : RT @domanigiornale: La Guardia di finanza ha acquisito il contenuto del telefono dell'assessore al Welfare #Gallera, che non è indagato. La… - cianick : Top story: Mancata zona rossa in Val Seriana, indagato l’ex direttore generale della sanità lombarda… - baffi_francesco : @LegaSalvini La Guardia di finanza ha acquisito il contenuto del telefono dell'assessore al Welfare Gallera, che no… - Claudia35896290 : RT @domanigiornale: La Guardia di finanza ha acquisito il contenuto del telefono dell'assessore al Welfare #Gallera, che non è indagato. La… -