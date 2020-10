Maltempo Piemonte e Liguria, stato emergenza e primi 15 milioni per i danni dell’alluvione del 2-3 ottobre (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Abbiamo appena deliberato in Consiglio dei ministri la dichiarazione dello stato di emergenza per i danni causati dal Maltempo in Piemonte e Liguria il 2 e 3 ottobre scorsi. Lo stanziamento è al momento pari a 15 milioni di euro per la nostra regione, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, ma si tratta solo di una prima tranche in attesa che venga completata dall’autorità regionale la ricognizione analitica di dettaglio delle ulteriori esigenze”. Ne dà notizia in una nota il ministro per la Pa, Fabiana Dadone. “Siamo di fronte a un primo, tangibile segno di attenzione del Governo dopo quelle tremende giornate che hanno lasciato sui nostri territori danni spaventosi. Presto ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Abbiamo appena deliberato in Consiglio dei ministri la dichiarazione dellodiper icausati dalinil 2 e 3scorsi. Lo stanziamento è al momento pari a 15di euro per la nostra regione, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, ma si tratta solo di una prima tranche in attesa che venga completata dall’autorità regionale la ricognizione analitica di dettaglio delle ulteriori esigenze”. Ne dà notizia in una nota il ministro per la Pa, Fabiana Dadone. “Siamo di fronte a un primo, tangibile segno di attenzione del Governo dopo quelle tremende giornate che hanno lasciato sui nostri territorispaventosi. Presto ...

