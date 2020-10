Maglione: “De Luca potenzi il ‘Sant’Alfonso’, anche i sindaci sono d’accordo” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota del deputato e portavoce grillino, Pasquale Maglione in merito al depotenziamento del nosocomio saticulano voluto dal governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca. “Depotenziare l’ospedale «Sant’Alfonso Maria de’ Liguori», con il trasferimento di 5 medici dirigenti al «Rummo», in piena epidemia Covid, ci fa seriamente preoccupare sulle capacità di Vincenzo De Luca di gestire l’emergenza sanitaria in corso. Ogni amministratore assennato in questa fase, sta cercando di operare una rigorosa organizzazione delle proprie strutture sanitarie, implementando laddove è possibile il personale, gli strumenti e i servizi, nello sforzo di renderle quanto più funzionali ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota del deputato e portavoce grillino, Pasqualein merito al deamento del nosocomio saticulano voluto dal governatore della Regione Campania, Vincenzo De. “Deare l’ospedale «Sant’Alfonso Maria de’ Liguori», con il trasferimento di 5 medici dirigenti al «Rummo», in piena epidemia Covid, ci fa seriamente preoccupare sulle capacità di Vincenzo Dedi gestire l’emergenza sanitaria in corso. Ogni amministratore assennato in questa fase, sta cercando di operare una rigorosa organizzazione delle proprie strutture sanitarie, implementando laddove è possibile il personale, gli strumenti e i servizi, nello sforzo di renderle quanto più funzionali ...

