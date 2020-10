“Ma quale svolta! Il Papa non ha detto sì alle unioni gay, traduttori di parte” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Le dichiarazioni del Pontefice hanno subito scatenato infinite reazioni sul web e non solo. Anche Mario Adinolfi ha detto la sua, chiarendo alcune affermazioni di Papa Francesco. Hanno fatto discutere mezzo mondo le ultime dichiarazioni di Papa Francesco circa la possibilità di unioni civili per gli omosessuali, una possibilità concessa, diciamo cosi, sostenuta dalla Santa Sede. Qualcosa di inimmaginabile fino a soltanto pochi anni fa. Hanno fatto discutere per potenza, certe dichiarazioni. Il problema però, secondo qualcuno, starebbe proprio nella natura di quelle dichiarazioni. Cioè il Papa, non voleva dire quello che poi tutti hanno commentato. Il Papa voleva dire, ed ha detto altro. Secondo Mario Adinolfi, leader del ... Leggi su chenews (Di giovedì 22 ottobre 2020) Le dichiarazioni del Pontefice hanno subito scatenato infinite reazioni sul web e non solo. Anche Mario Adinolfi hala sua, chiarendo alcune affermazioni diFrancesco. Hanno fatto discutere mezzo mondo le ultime dichiarazioni diFrancesco circa la possibilità dicivili per gli omosessuali, una possibilità concessa, diciamo cosi, sostenuta dalla Santa Sede. Qualcosa di inimmaginabile fino a soltanto pochi anni fa. Hanno fatto discutere per potenza, certe dichiarazioni. Il problema però, secondo qualcuno, starebbe proprio nella natura di quelle dichiarazioni. Cioè il, non voleva dire quello che poi tutti hanno commentato. Ilvoleva dire, ed haaltro. Secondo Mario Adinolfi, leader del ...

