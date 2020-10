Lutto nel cinema | ha fatto sognare tanto | oggi va via per sempre | “Eri spettacolare | mancherai!”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Si chiamava Marge Champion ed era entrata nella leggenda deldi animazione con i classici di Walt Disney: con i suoi leggiadri passi di danza fu la modella per realizzare dal vivo da parte dei disegnatori le movenze di Biancaneve in “Biancaneve e i sette anni” (1937), della fata turchina in “Pinocchio” (1940), dell’ippopotamo ballerino in “Fantasia” (1940) e di Mr Stork in “Dumbo – L’elefante volante” (1941). Marge Champion, è morta. La ballerina, coreografa e attrice statunitense il cui vero nome all’anagrafe era Marjorie Celeste Belcher, è morta ieri a Los Angeles, all’età di 101 anni, come ha annunciato il maestro di danza Pierre Dulaine all’edizione online di “The Hollywood Reporter”. Il suo storico marito fu Gower Champion (1947). E qui che ...