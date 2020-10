L’ultimo disastro lumbard. Salvini contro il coprifuoco e Fontana se ne frega. Il leader della Lega ha tentato di ostacolare lo stop. Il governatore però ha firmato l’ordinanza (Di giovedì 22 ottobre 2020) Alla fine l’ordinanza in Lombardia è arrivata. Il governatore Attilio Fontana, nonostante il tentativo di frenata da parte del leader della Lega Matteo Salvini, ha firmato il provvedimento che prevede il coprifuoco dalle ore 23,00 alle 5,00 a partire da giovedì 22 ottobre fino al 13 novembre 2020. Nel pomeriggio di ieri, dunque, la querelle in salsa leghista è terminata: il presidente della regione ha firmato anche l’ordinanza che dispone, nei giorni di sabato e domenica, la chiusura in tutta la Lombardia “delle grandi strutture di vendita” e degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali, fatta eccezione però per quelli che ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 22 ottobre 2020) Alla fine l’ordinanza in Lombardia è arrivata. IlAttilio, nonostante il tentativo di frenata da parte delMatteo, hail provvedimento che prevede ildalle ore 23,00 alle 5,00 a partire da giovedì 22 ottobre fino al 13 novembre 2020. Nel pomeriggio di ieri, dunque, la querelle in salsa leghista è terminata: il presidenteregione haanche l’ordinanza che dispone, nei giorni di sabato e domenica, la chiusura in tutta la Lombardia “delle grandi strutture di vendita” e degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali, fatta eccezione però per quelli che ...

